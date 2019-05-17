КНР поддерживает норвежское посредничество в Венесуэле

Пекин, , 22:18 — REGNUM В Китае с пониманием и позитивно отнеслись к инициативе Норвегии выступить посредником, способствующим диалогу властей и оппозиции в Венесуэле и приветствовали готовность Осло содействовать мирному урегулированию поразившего эту латиноамериканскую страну политического кризиса, сообщает 17 мая Синьхуа.

Как заявил на ведомственном брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Лу Кан, главная проблема в связи с Венесуэлой — соблюдение Устава ООН и основополагающих норм международного права и отношений. Китай считает, что спорные вопросы должны быть решены в рамках политического диалога самими венесуэльцами, без внешнего вмешательства.

Китайский дипломат подчеркнул, что его страна готова работать со всеми участниками внутриполитического конфликта в Венесуэле ради мирного разрешения кризиса и обеспечения стабильного развития Венесуэлы и региона в целом.