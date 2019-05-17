Зеленский сетует, что не может принести присягу перед гражданами Украины

Киев, , 20:53 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он бы очень хотел принести присягу президента перед большим скопление украинских граждан, гляди им прямо в глаза, но существующий регламент не дает ему это сделать. Об этом Зеленски написал сегодня, 17 мая, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной рады, перед депутатами», — написал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Верховная рада, после того, как послы стран «Большой семерки» прямо намекнули Порошенко о том, что он заигрался, наконец согласовала дату инаугурации Зеленского — 20 мая.

Тем не менее, Зеленский приглашает всех желающих в Мариинский парк в Киеве, откуда он сам пойдет на инаугурацию в стены Верховной рады.

Там же (в парке — ИА REGNUM ) на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом», — добавил Зеленский.