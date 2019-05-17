Бойко посоветовал Зеленскому побыстрее сформировать администрацию

Киев, , 20:43 — REGNUM Лидер украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому побыстрее сформировать свою администрацию, чтобы было кому готовить указы. Об этом он заявил сегодня, 17 мая, в эфире телеканал «112 Украина».

«Из опыта прошлых выборов и назначений в первую очередь назначаются работники президентской администрации. Как минимум для того, чтобы готовить все последующие документы и указы, которые нужны в этой ситуации, и те назначения, которые являются прерогативой президента», — рассказал Бойко.

Напомним, что на Украине президент назначает министров иностранных дел и обороны, а также руководство Совета национальной безопасности и обороны и руководство Службы безопасности Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под давление послов стран «Большой семерки» дествующий президент Украины Пётр Порошенко вынужден был прекратить давление на избранного президента Зеленского, что в итоге привело к назначению даты инаугурации — 20 мая. По всей видимости это приведет к роспуску Верховной рады.