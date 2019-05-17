ООН осуждает расстрел демонстрантов в Судане

Нью-Йорк, США, , 20:15 — REGNUM Организация объединенных наций осуждает стрельбу из автоматического оружия по протестующим в Судане, 17 мая передает агентство Associated Press.

Эксперт ООН по правам человека в Судане Аристид Нононси призвал военный совет страны провести тщательное независимое расследование произошедшего во время митинга 13 мая.

В ходе обстрела демонстрантов 13 мая в Хартуме погибли не менее шести человек. Оппозиция обвиняет в расстреле военный совет Судана, военные заявляют о провокации.

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