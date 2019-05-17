Пятница, 17 Мая 2019 года
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США ввели санкции против Мексики в рамках «акта Магнитского»

Политика

Под санкции Вашингтона попали более 20 мексиканских граждан и компаний

Вашингтон, 17 мая 2019, 19:42 — REGNUM  Вашингтон расширил санкции в рамках «акта Магнитского», включив в чёрный список представителей Мексики. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Под санкции попали одиннадцать физических и десять юридических лиц. В их числе оказались экс-губернатор мексиканского штата Наярит Роберто Сандовал Кастанеда и мировой судья Исидор Авелар Гутьеррес. Среди компаний, которых коснулись ограничительные меры, — A&A Estudio Arquitectonico, Bodecarne, Grantura, Iyari, Jafiela Boutique и другие.

Напомним, «акт Магнитского» был принят в Соединённых Штатах в декабре 2012 года. В соответствии с этим документом Вашингтоном вводятся односторонние санкции в отношении лиц и организаций, причастных, по мнению американских властей, к коррупции и нарушениям прав человека за рубежом.

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