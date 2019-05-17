СМИ: В Стамбуле прошло российско-турецкое совещание по зоне «Идлиб»

Стамбул, Турция, , 19:41 — REGNUM Россия и Турция провели в Стамбуле первое заседание совместной рабочей группы по ситуации в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщает 17 мая агентство Anadolu Ajansı.

По информации агентства, стороны обсудили развитие ситуации в Идлибе и другие вопросы по положению в регионе.

Агентство подчеркивает, что 17 мая заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло от имени ООН одобрила создание российско-турецкой рабочей группы.

«ООН приветствует заявление о создании российско-турецкой рабочей группы как средства для прекращения противостояния на северо-западе Сирии. Такое сотрудничество необходимо», — цитирует агентство слова Дикарло.

Напомним, на части территории зоны «Идлиб» сирийские войска при поддержке ВКС России проводят военную операцию против радикальных группировок боевиков.

Турецкая сторона обеспокоена вероятностью уничтожения подконтрольных ей вооруженных формирований, которые Анкара рассчитывает использовать против сирийских курдов, поддерживаемых США.

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