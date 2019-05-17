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Представители России не приглашены на инаугурацию Владимира Зеленского

Политика

Приглашения на мероприятие были направлены «партнёрами и друзьями» Киева, сообщили в МИД Украины

Киев, 17 мая 2019, 19:33 — REGNUM  Киев не направлял Москве приглашений на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 17 мая сообщила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина».

По её словам, на мероприятия приглашены представители тех стран, которые «активно сотрудничают с Украиной, являются её партнёрами и друзьями».

На сегодняшний день, как сообщила Зеленко, своё участие в инаугурации подтвердили президенты Венгрии, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме этого, на мероприятии ожидаются представители правительств и парламентов стран Евросоюза и других государств. Прибыть в Киев также намерены заместитель главы Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович и помощник генерального секретаря НАТО.

Напомним, Верховная рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая. Уходящий президент Пётр Порошенко уже пописал указ о подготовке мероприятия.

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