Представители России не приглашены на инаугурацию Владимира Зеленского

Киев, , 19:33 — REGNUM Киев не направлял Москве приглашений на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 17 мая сообщила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина».

По её словам, на мероприятия приглашены представители тех стран, которые «активно сотрудничают с Украиной, являются её партнёрами и друзьями».

На сегодняшний день, как сообщила Зеленко, своё участие в инаугурации подтвердили президенты Венгрии, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме этого, на мероприятии ожидаются представители правительств и парламентов стран Евросоюза и других государств. Прибыть в Киев также намерены заместитель главы Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович и помощник генерального секретаря НАТО.

Напомним, Верховная рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая. Уходящий президент Пётр Порошенко уже пописал указ о подготовке мероприятия.