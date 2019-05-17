Турчинова упрекнули в том, что он, подав в отставку, не передал дела

Киев, , 19:30 — REGNUM

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов поступил некорректно, уйдя в отставку, не передав свои дела новому секретарю в условиях, когда в стране есть вооруженный конфликт. Об этом 17 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев.

«С точки зрения здравого смысла, без сомнения, он должен был дождаться решения о своём увольнении и потом передавать свой пост кому-то. В условиях, когда в стране есть вооруженный конфликт, уход с должности главы СНБО это, мягко говоря, не совсем корректный шаг», — сказал Могилев.

По его словам, у новоизбранного президента Владимира Зеленского не должно возникнуть проблем с поиском нового секретаря СНБО.

«Назначение секретаря СНБО это прерогатива президента. Он принимает решение. Я глубоко убежден, что у нас в стране есть ни один, ни два, ни три, ни меньше людей, которые могут принимать данный пост и достойно его занимать. У нас достаточно умных людей», — заверил Могилев.

Он напомнил, что СНБО — «это совещательный совет при президенте Украины, который оценивает риски и угрозы, которые возникают в отношении государства».

«По этим вопросам этот орган дает советы президенту… По должностям в СНБО входит очень много людей», — напомнил Могилев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая секретарь СНБО Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Петра Порошенко. При этом Турчинов выразил готовность продолжить военную службу в любом украинском военном подразделении.

«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины. Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну», — отмечается в заявлении СНБО.