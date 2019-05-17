На проект «Старшее поколение» выделят 100 млрд рублей — Медведев

Ростов-на-Дону, , 19:29 — REGNUM Реализация проекта «Старшее поколение» должна помочь пожилым жителям России не просто дольше жить, но и как можно дольше оставаться активными, здоровыми, иметь возможность работать, как минимум общаться с близкими. На это указал в ходе совещания в ростовском госпитале ветеранов войн премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, в преклонном возрасте жизнь не должна сводиться только к походам в поликлинику, а быть насыщенной и разнообразной. Если же человек всё-таки не может за собой ухаживать, зависит от посторонней помощи, необходимо обеспечить ему достойный уход.

«Проект «Старшее поколение» и создан для того, чтобы дать людям все эти возможности. На его реализацию мы планируем финансирование на ближайшие годы — практически 100 млрд рублей. У нас есть конкретные показатели, на которые мы должны выйти, и целый комплекс мер уже запланирован и выполняется и в регионах, и на федеральном уровне», — сказал Медведев.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 17 мая, председатель правительства России Дмитрий Медведев побывал с рабочим визитом в Ростове-на-Дону. В госпитале ветеранов войн он провёл совещание на тему реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».