После ухода Порошенко эскалация санкций остановится — эксперт

Киев, , 19:27 — REGNUM

Политика санкций неэффективна для Киева, поскольку украинская экономика несет постоянные убытки из-за потери российского рынка. Об этом 17 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Идёт эскалация санкций… Политика санкций неэффективна для Украины, поскольку Украина тоже несёт постоянные потери от этого… Пока у нас нет перспектив на российском направлении перейти к позитивному торговому сальдо. Это и невозможно в условиях большого объёма взаимных санкций. Надо вообще пересматривать политику. Украина не должна жертвовать своими интересами… Победа будет тогда, когда у нас начнут расти объёмы экспорта. Для этого нужно остановить эскалацию», — сказал Суслов.

Эксперт обвинил уходящие украинские власти в попытке усложнить экономические отношения с Россией.

«Надеюсь, что после смены власти эскалация санкций остановится… Это последние действия уходящей власти, которая на память хочет дополнительно усложнить экономические отношения», — сказал Суслов.

По его словам, украинские санкции «не выглядят такими уж мощными».

«Россия пролетает как фанера над Украиной вместе со своей фанерой. Экспортировала сюда фанеру, теперь не будет. Согласитесь, речь идет о небольшой сумме в пределах 30 млн. долл. Это мало влияет на торговый баланс. Плюс ограничения, связанные с поставкой цемента на Украину. Тем более, что Украина располагает и собственными мощностями по производству цемента. Эти шаги рассматриваются как лоббистские в отношении украинских производителей, которые не были конкурентоспособными», — рассказал Суслов.

Он также сообщил, что на Украине из-за дорогого газа простаивают мощности заводов по производству удобрений.

«Ограничения на покупку российских удобрений мы вводили раньше, но эти удобрения пошли через другие страны. Более того, Украина может и сама производить удобрения. У нас не загружены мощности по производству удобрений из-за дороговизны газа, который мы оформляем как закупаемый в Европе. Производство удобрений в Украине стало нерентабельным по сравнению с Россией и рядом других стран. Нужна особая программа правительства по поддержке производства минеральных удобрений», — подытожил Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая правительство Украины ввело торговое эмбарго и таможенные пошлины на ряд российских товаров. Вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив считает, что новые украинские санкции затронут российский экспорт на сумму более $510 млн.

«Предлагается запретить ввозить на территорию Украины из Российской Федерации таких групп товаров как: промышленные, минеральные удобрения, сельскохозяйственную продукцию, транспортные средства. Там есть вопросы по цементу, по фанере и другим», — рассказал Кубив.