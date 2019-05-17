Пресс-секретарь челябинского губернатора официально уволен

Челябинск, , 19:11 — REGNUM В Челябинской области официально уволен пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. Постановление подписал врио главы региона Алексей Текслер.

Последним днём работы станет 24 мая. Основанием такого решения названа инициатива самого гражданского служащего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Федечкин возглавлял управление пресс-службы с января 2016 года. О решении уйти он объявил на своей странице в Facebook. По его словам, это решение было принято ещё в марте. О нём он уведомил Текслера, но тогда увольнения не состоялось.

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