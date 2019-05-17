Пятница, 17 Мая 2019 года
19:11:44 МСК

Пресс-секретарь челябинского губернатора официально уволен

Политика

С 24 мая

Челябинск, 17 мая 2019, 19:11 — REGNUM  В Челябинской области официально уволен пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. Постановление подписал врио главы региона Алексей Текслер.

Последним днём работы станет 24 мая. Основанием такого решения названа инициатива самого гражданского служащего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Федечкин возглавлял управление пресс-службы с января 2016 года. О решении уйти он объявил на своей странице в Facebook. По его словам, это решение было принято ещё в марте. О нём он уведомил Текслера, но тогда увольнения не состоялось.

Читайте ранее в этом сюжете: Пресс-секретарь челябинского губернатора покидает свой пост

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить