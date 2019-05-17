ВВС США атаковали отряд полицейских в Афганистане

Кабул, , 19:08 — REGNUM Военно-воздушные силы США «по ошибке» атаковали отряд полицейских в афганской провинции Гильменд, 17 мая передает агентство Reuters.

По информации местных властей, в результате авианалета погибли восемь полицейских, в том числе двое офицеров. Не менее 11 полицейских получили ранения.

Военный представитель США в Афганистане сообщил, что гибель полицейских является «трагической случайностью» — удар должен был быть направлен на боевиков, с которыми полицейские вели бой.

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