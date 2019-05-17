Пятница, 17 Мая 2019 года
19:37:23 МСК

ВВС США атаковали отряд полицейских в Афганистане

Политика

Гибель полицейских является «трагической случайностью»

Кабул, 17 мая 2019, 19:08 — REGNUM  Военно-воздушные силы США «по ошибке» атаковали отряд полицейских в афганской провинции Гильменд, 17 мая передает агентство Reuters.

По информации местных властей, в результате авианалета погибли восемь полицейских, в том числе двое офицеров. Не менее 11 полицейских получили ранения.

Военный представитель США в Афганистане сообщил, что гибель полицейских является «трагической случайностью» — удар должен был быть направлен на боевиков, с которыми полицейские вели бой.

Читайте также: Сенаторы призывают дать визы афганцам, сотрудничавшим с США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США проигрывают Афганистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить