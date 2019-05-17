«Зеленский и его партия «Слуга народа» могут набрать 226 голосов» — эксперт

Киев, , 19:06 — REGNUM На Украине крупные финансово-промышленные группы и политические партии договорились о сотрудничестве с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, чтобы избежать роспуска парламента. Об этом 17 мая в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Тарас Загородний.

«Была глобальная договоренность между большими политическими игроками: крупными финансово-промышленными группами и крупными политическими партиями. Сейчас досрочные выборы никому не интересны», — сказал Загородний.

Он прогнозирует, что действующий парламент будет сотрудничать с Зеленским до проведения очередных парламентских выборов.

«Сейчас есть юридически подтвержденный факт отсутствия коалиции. Это значит, что у парламента появляется возможность в течении 30 дней сформировать новую коалицию. Учитывая, что вчера было голосование и 315 голосов за постановление об инаугурации на 20 число, это значит, что уже найден определенный консенсус того как будет сотрудничать парламент и новоизбранный президент. Этот консенсус позволяет всем сохранить лицо и дальше работать», — пояснил Загородний.

По его словам, в досрочных выборах заинтересован только Зеленский и его партия «Слуга народа», которая может набрать 226 голосов.

«Зеленский по мажоритарке и по партийным спискам может набрать 226 голосов, тогда другие партии ему будут вообще не интересны… Это девальвирует значение всех партий в парламенте, поскольку они ему будут не нужны. В нашей стране невозможно проглотить такой большой кусок, у нас конкурентная политика», — считает Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая «Народный фронт» объявил о выходе из парламентской коалиции. После этого спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что коалиция прекратила свое существование.

«Согласно положениям ч.7 ст.83 КУ в течение одного месяца с сегодняшнего дня, с дня прекращения деятельности коалиции в Верховной Раде, должна быть сформирована новая коалиция», — сказал Парубий.