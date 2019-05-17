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Еврокомиссар по энергетике примет участие в инугурации Владимира Зеленского

Политика

На инаугурации также ожидают президентов Венгрии и Литвы

Киев, 17 мая 2019, 18:46 — REGNUM  Заместитель главы Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович посетит Киев, чтобы поприсутствовать на инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили 17 мая в пресс-службе Еврокомиссии.

Ранее также официально было объявлено, что на инаугурацию Зеленского прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте.

По информации источников издания «Украинские новости», на мероприятии также ожидаются президент Венгрии Янош Адер, премьер-министр Молдавии Павел Филип, вице-премьер Румынии по вопросам реализации стратегических партнёрств Анна Бирчал, государственный секретарь МИД Хорватии Здравка Бушич.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Верховная рада Украины назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая. Уходящий президент Пётр Порошенко уже подписал указ о подготовке мероприятия.

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