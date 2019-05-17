Пятница, 17 Мая 2019 года
18:40:40 МСК

Сальвини: в Евросоюзе нет никаких «крайне правых»

Политика

Лидер «Лиги» согласился называться популистом, но не ультраправым

Рим, 17 мая 2019, 18:40 — REGNUM  В Евросоюзе нет никаких «волн крайне правых движений», о которых сообщают журналисты, заявил в ходе трансляции на своей странице в Facebook в пятницу, 17 мая, вице-премьер, глава МВД и лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

В ЕС существуют партии, у которых иное видение будущего союза, но они находятся в легальном поле и не являются «крайними», считает Сальвини.

Лидер «Лиги» отметил, что журналисты могут, как у них это принято, называть его «популистов» или «суверенитистом», потому что эти категории к нему вполне применимы — но не «крайне правым».

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. 18 мая в Милане Сальвини проведет последний крупный предвыборный митинг, участие в котором примут также и его коллеги по альянсу сторонников национальных суверенитетов, в том числе Марин Ле Пен.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Европарламент-2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить