Сальвини: в Евросоюзе нет никаких «крайне правых»

Рим, , 18:40 — REGNUM В Евросоюзе нет никаких «волн крайне правых движений», о которых сообщают журналисты, заявил в ходе трансляции на своей странице в Facebook в пятницу, 17 мая, вице-премьер, глава МВД и лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

В ЕС существуют партии, у которых иное видение будущего союза, но они находятся в легальном поле и не являются «крайними», считает Сальвини.

Лидер «Лиги» отметил, что журналисты могут, как у них это принято, называть его «популистов» или «суверенитистом», потому что эти категории к нему вполне применимы — но не «крайне правым».

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. 18 мая в Милане Сальвини проведет последний крупный предвыборный митинг, участие в котором примут также и его коллеги по альянсу сторонников национальных суверенитетов, в том числе Марин Ле Пен.