Политолог Мухин назвал главное преимущество Владимира Зеленского

Москва, , 19:17 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский попал в ситуацию, в которой оказался президент США Дональд Трамп. Об этом 17 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Алексей Мухин.

«Зеленский ещё ничего не проиграл, но не проиграл лишь только потому, что он пока ещё не является политическим субъектом на Украине, — сказал Мухин. — Он избранный президент, но он ещё не приступил к своим обязанностям. Поэтому ему придется доказать, что он ещё что-то может. Зеленский первый раунд пропустил, когда ему не дали распустить Верховную раду. Ему придётся с ней жить до осени. И Зеленский попадает в ситуацию, в которую в США попал Дональд Трамп, у которого враждебный конгресс, отсутствие команды, но у него есть главное преимущество — он неофит. То есть у него есть ходы, которые просчитать никто не может. Если он будет противопоставлять себя истеблишменту, то у него будет громадное количество союзников. У него кредит доверия очень высокий, и если он не потратит его на дешёвый популизм, у него может многое получиться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского. Так, МИД Украины поручено пригласить иностранные делегации, а госкомитету телевидения и радиовещания страны — обеспечить широкое освещение инаугурации в средствах массовой информации.

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