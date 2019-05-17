Член Совфеда РФ усомнился в стремлении Зеленского разогнать Верховную раду

Москва, , 19:18 — REGNUM Отставки высших чиновников, которые были объявлены на Украине, подчинены железной политической логике, считает член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 17 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Глядя на то, что происходит сейчас на Украине, я вижу во всём этом абсолютно железную логику, — сказал Морозов. — Всё, что делают оппоненты Зеленского, подчинено железной политической логике. Отставки, которые сейчас объявлены, абсолютно логичны. Эти люди сейчас ищут новую гавань, понимая, что старая уже разбомблена и разбита. Но я пока для себя не ответил на вопрос — игрок Зеленский или он фигура, которой играют. Все, кто анализирует сегодняшнюю ситуацию на Украине, на мой взгляд, преувеличивают цель Зеленского разогнать Верховную раду. У него пока есть лаг, пока все эта банка с пауками будет разваливаться. А он будет аплодировать, так как пока все политические шары на его стороне. Он ещё пока не проиграл. Даже если он политическая пешка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. По словам Климкина, он написал заявление о своей отставке и подаст его в Верховную раду Украины 20 мая — в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского.

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