США частично оплатят выборы в Киргизии

Бишкек, , 18:29 — REGNUM Агентство США по международному развитию USAID выделило Киргизии грант в $2,5 млн (161,4 млн рублей) на проведение парламентских выборов, намеченных на 2020 год.

Доноры считают, что эти деньги должны пойти на «повышение уровня доверия к избирательному процессу и повышению прозрачности выборных процессов».

По мнению киргизстанского политолога Марса Сариева, «участие подобных сумм в выборном процессе автоматически означает политическое влияние, подобное просто не может произойти в Узбекистане или Казахстане».

"Ташкент и Нур-Султан прекрасно понимают, что вливание денег от западных структур оставляет след во внутренней политике. Эти страны научены горьким опытом. Узбекистан, например, получил жестокий урок в виде Андижанских событий в 2005 году (массовые беспорядки в результате которых по разным данным погибли от 200 до 1 500 человек — Прим. ИА REGNUM ), когда узбекская сторона пустила на свою территорию организации типа USAID, фонда «Сорос» и других», — сказал он.

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Но в Киргизии, по мнению политолога ситуация другая.

«В нашей стране, в отличие от соседей — демократия. В стране есть очень сильное гражданское общество, и поэтому подобные вливания не смогут в корне изменить ситуацию», — уверен эксперт.

Он пояснил, что в «авторитарный странах, таких как Узбекистан или Туркмения, подобные вмешательства могут являться угрозой для государственного строя, а Киргизия и так строит государство по западному образцу».

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«Бишкек в плане получения грантов практически всеяден. Помимо США деньги дают Китай, Россия и другие страны. У Киргизии уже выработался иммунитет к подобным подаркам», — подчеркивает Сариев.

Собеседник редакции отметил, что подобной щедрости «вряд ли обрадуется Россия».

«В Москве считают, что США преследует свои деструктивные цели в странах региона. И каждое действие Вашингтона воспринимается именно в таком ключе», — резюмировал политолог.

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Напомним, выборы в парламент Киргизии запланированы на осень 2020 года. Борьба развернется за 120 мандатов. Несмотря на то, что до выборов осталось более года, избирательная компания в стране уже началась.