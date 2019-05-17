В ООН «глубоко опечалены» авиаударами по столице Йемена

Женева, Швейцария, , 18:23 — REGNUM Агентство ООН по беженцам «глубоко опечалено» авиаударами саудитов по столице Йемена, 17 мая передает агентство Associated Press.

По информации ООН, в результате недавнего авианалета «правительственной коалиции» по Сане погибли шестеро человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Агентство ООН отмечает, что жертвами и пострадавшими стали, в частности, несколько беженцев из Сомали.

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