Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ

Берлин, , 18:18 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Российская Федерация останется членом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом глава германского внешнеполитического ведомства написал сегодня, 17 мая, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По словам Мааса, достичь договорённости о том, что Россия не будет окончательно покидать ПАСЕ и собственно Совет Европы, удалось достичь на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках сессии комитета министров Совета Европы.

Маас выразил удовлетворение тем, что Россия останется в ПАСЕ, а значит, и юрисдикция Европейского суда по правам человека будет распространяться на Россию и российские граждане смогут подавать жалобы на решения российского правосудия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация была лишена права голоса в ПАСЕ и права участвовать в работе руководящих органов ассамблеи в 2014 году, после того как Крым вернулся в состав РФ, а в Донбассе началась война.

Москва выразила недовольство данными рестрикциями и отозвала свою делегацию из ПАСЕ, а позднее прекратила платить взносы в Совет Европы.

Теперь Совет Европы вновь хочет затащить российскую делегацию в ПАСЕ, однако речь вовсе не идет о том, что санкции с российских парламентариев будут сняты.