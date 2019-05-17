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Анкара поддерживает борьбу Пекина с сепаратистами в Синьцзяне

Политика

Китай и Турция провели переговоры на уровне МИД

Пекин, 17 мая 2019, 17:51 — REGNUM  С визитом Пекин посетил первый заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал. Встречу с ним провел глава МИД КНР Ван И, высказавшийся за упрочение двусторонней стратегической координации, а также укрепление политического доверия и сотрудничества, сообщает 16 мая Синьхуа.

В ходе переговоров китайской стороной был поднят вопрос об уважении Анкарой важнейших, коренных интересов Китая, связанных с борьбой с террористическим подпольем в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Турецкий гость заверил собеседника в поддержке усилий Китая по защите единства страны и противодействию террористическому экстремизму, а также в готовности его страны к укреплению взаимодействия по важнейшим вопросам двусторонней и международной повестки.

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Внешняя политика Китая
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