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Евросоюз продлил санкции против Сирии

Политика

В Сирии «продолжаются репрессии против гражданского населения»

Брюссель, 17 мая 2019, 17:49 — REGNUM  Евросоюз продлил санкции против властей Сирии на один год, до 1 июня 2020 года, 17 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Брюсселя, ЕС «решил сохранить свои ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников» из-за того, что в Сирии «продолжаются репрессии против гражданского населения».

Санкции ЕС распространяются на 270 граждан и 70 организаций Сирии. Ограничения включают запреты на поездки и замораживание активов.

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Война в Сирии
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