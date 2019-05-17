Кто богаче: депутаты Пермской гордумы обнародовали свои доходы

Пермь, , 17:50 — REGNUM Пермская городская дума опубликовала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов за 2018 год. Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин отчитался о доходе в 5,6 млн рублей. В собственности у депутата половина земельного участка (общая площадь — 562 кв. м), земельный участок (600 кв. м), квартира (81 кв. м), гараж. В пользовании находится участок (47,3 кв. м). Владеет автомобилем Toyota Land Cruiser. Супруга спикера заделарировла почти 1,2 млн рублей.

Вице-спикер гордумы Алексей Грибанов указал доход почти в 3,4 млн рублей. В собственности — земельный участок (1535 кв. м), в общей совместной собственности жилой дом (162 кв. м), квартира (128 кв. м) и доля в подвальном помещении. Владеет автомобилем Toyota Highlander. Супруга зампредседателя гордумы задекларировала доход в 1,048 млн рублей.

Депутат, председатель временной комиссии в целях контроля за реализацией администрацией города полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности и благоустройства территории Перми Владимир Плотников задекларировал почти 151,565 млн рублей. Это самый высокий годовой доход в депутатском корпусе. В собственности Плотников имеет восемь земельных участков площадью от 789 до 10 010 кв. метров, два жилых дома (789 и 520 кв. метров), а также половину квартиры в Испании (118,5 кв. м). В пользовании находится квартира 147,8 площадью кв. м. В личном автопарке Mercedes-Benz, Rolls-Royce Ghost, а также прицеп МЗСА-817 708. Доход супруги депутата составил почти 1,3 млн рублей. Она имеет семь земельных участков, два дома, две квартиры и полквартиры в Испании, два автомобиля Bentley и Porsche.

Самый низкий доход отмечен у депутата Александра Колчанова — почти 122 тысяч рублей. Он имеет в собственности одну четвертую доли земельного участка (площадь — 1210 кв. м) и в пользовании — квартиру (153 кв. м). Супруга депутата указала доход в 726 тыс. рублей. При этом она владеет земельным участком (1850кв.м), долей земельного участка для садоводства (1133 кв. м), половиной земельного участка (1946 кв. м), жилым домом (384,8 кв. м), долей квартиры (142,6 кв. м), сооружением (43 кв. м). В собственности автомобили Mercedes-Benz и Land Rover Range Rover.