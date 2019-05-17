Россия может полностью отказаться от клеток и «аквариумов» в зале суда

Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Российские суды могут полностью избавиться от клеток и «аквариумов» в залах заседаний, где сейчас держат подсудимых. Об этом сообщил глава министерства юстиции Александр Коновалов, передает корреспондент ИА REGNUM

«В целом концепция поддержана не только Минюстом, но и другими заинтересованными ведомствами. Еще обсуждается два варианта, которые должны быть оценены должным образом — полный отказ от ограждений вообще или использование светопроницаемого пластика или стекла, чтобы сохранить уровень безопасности, но не унижать человеческое достоинство. <…> Возможно, полный отказ от любых ограждений в зале судебных заседаний будет предпринят», — сказал министр.

Напомним, законопроект, вводящий в России запрет на использование клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний, внесли в Госдуму члены Совфеда в 2018 году. Поправки в УПК запрещают помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, которые мешают им общаться с адвокатами.

В качестве аргумента сенаторы отмечали, что общество в целом тоже негативно относится к помещению людей в клетки или «аквариумы».