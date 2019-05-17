Минобороны РФ и власти Ливана обсудили военно-техническое сотрудничество

Москва, , 17:38 — REGNUM Вопросы военно-технического сотрудничества и развитие ситуации в Сирии обсудили в Москве замминистра обороны РФ Александр Фомин и спецпредставитель главы правительства Ливана Джордж Шаабан, сообщает 17 мая пресс-служба Минобороны России.

«Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин 17 мая встретился со специальным представителем премьер-министра Ливанской Республики по России Джорджем Шаабаном», — указано в сообщении.

Обсуждались как текущие вопросы существующего военного и военно-технического сотрудничества, так и перспективы развития этого взаимодействия.

По вопросу сирийской ситуации на встрече обсуждено возвращение сирийских беженцев в места постоянного проживания в Сирийской Арабской Республике.

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