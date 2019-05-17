Доходы мэра Воронежа продолжают расти

Воронеж, , 17:15 — REGNUM 4,2 млн рублей составили доходы главы Воронежа Вадима Кстенина в 2018 году. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте администрации города 17 мая.

По сравнению с предыдущим годом Вадим Кстенин, который занял пост главы Воронежа в конце 2017 года (сначала в качестве исполняющего обязанности, затем был назначен на этот пост через конкурс), увеличил свои доходы почти на миллион рублей — по итогам 2017 года он отчитался о 3,3 млн рублей, а в 2016 — о 2,37 млн. Супруга мэра в 2018 году заработала 554 тыс. рублей.

Имущества в собственности у мэра нет, в его пользовании — квартира в 80 кв. м и жилое помещение в 95 кв.м. В собственности супруги — квартира площадью 80 кв. м, гараж и два земельных участка в тысячу квадратных метров каждый.

Отметим, что самым обеспеченным из заместителей Кстенина стал первый заместитель главы администрации Воронежа по стратегическому планированию, экономике и финансам Юрий Тимофеев: по итогам 2018 года он отчитался о доходе в 10,3 млн рублей. В его собственности — два земельных участка, квартира площадью более 188 кв. м, 1/35 доли нежилого помещения на 968,3 кв. м, а также Land Rover Range Rover, снегоход Arctic Cat Bearcat, два прицепа 82944C, моторная лодка «Викинг», моторная лодка"Волжанка-46». В собственности супруги Тимофеева, заработавшей в 2018 году 175,4 тыс. рублей, три земельных участка в 1,26, 1,53 и 1,32 тыс. кв. м, жилой дом площадью более 300 кв.м. Ездит супруга вице-мэра на BMW 320i.

Самый скромный доход среди вице-мэров по итогам 2018 года показала замглавы по социальной политике Надежда Савицкая: она заработала 2,2 млн рублей. В ее собственности — квартира в 76,5 кв. м, земельный участок на 600 кв. м и садовый дом в 30,5 кв. м.