РФ может обжаловать решение ЕСПЧ по делу Навального и «Ив Роше»

Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Россия может обжаловать постановление Европейского суда по правам человека по иску блогера Алексея Навального по делу «Ив Роше». Об этом сообщил министр юстиции Александр Коновалов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

«Сейчас эта возможность прорабатывается, как всегда, с учетом мнений других заинтересованных органов государственной власти. Мы вырабатываем консолидированное решение. Срок три месяца, он еще не истек», — подчеркнул министр.

В апреле ЕСПЧ удовлетворил жалобу Алексея Навального на 10-месячное содержание под домашним арестом по делу «Ив Роше» в 2014 году, когда он получил условный срок. По мнению Европейского суда, решение было политически мотивировано, так что Навальному присудили 20 тыс. евро компенсации морального вреда.