Эксперты: жители ЕС больше интересуются национальными вопросами, чем общими

Рим, , 16:47 — REGNUM Граждане Евросоюза в ходе предвыборной кампании по выборам в Европарламент больше интересуются национальными вопросами, нежели теми, что касаются ЕС в целом, передает в пятницу, 17 мая, Il Sole 24 Ore со ссылкой на исследование Центра мониторинга выборов в Евросоюзе.

Предвыборная кампания характеризуется фрагментацией между разными странами, в целом наиболее обсуждаемыми темами являются экономика, миграция и экология, отметили также эксперты центра.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.