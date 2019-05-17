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Эксперты: жители ЕС больше интересуются национальными вопросами, чем общими

Политика

Главные темы предвыборной кампании по выборам в Европарламент — экономика, миграция и экология

Рим, 17 мая 2019, 16:47 — REGNUM  Граждане Евросоюза в ходе предвыборной кампании по выборам в Европарламент больше интересуются национальными вопросами, нежели теми, что касаются ЕС в целом, передает в пятницу, 17 мая, Il Sole 24 Ore со ссылкой на исследование Центра мониторинга выборов в Евросоюзе.

Предвыборная кампания характеризуется фрагментацией между разными странами, в целом наиболее обсуждаемыми темами являются экономика, миграция и экология, отметили также эксперты центра.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

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Выборы в Европарламент-2019
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