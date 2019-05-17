Медведев оценил работу госпиталя для ветеранов войн в Ростове

Ростов-на-Дону, , 16:45 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев, прибывший с рабочим визитом в Ростов-на-Дону, оценил работу госпиталя ветеранов войн. Премьер-министр страны осмотрел открытое не так давно гериатрическое отделение, пообщался с пациентами и персоналом, сообщает пресс-служба донского губернатора 17 мая.

С начала текущего года на базе госпиталя действует региональное многопрофильное гериатрическое отделение на 72 койки круглосуточного пребывания. Возможности позволяют оказывать помощь в несколько этапов, включая высокотехнологичную медпомощь, реабилитацию, дальнейший медицинский и социальный патронаж на дому. Опыт гериатрического отделения госпиталя ляжет в основу деятельности всей службы в Ростовской области, уточнил ростовский губернатор.

Председатель правительства России также оценил оснащение мобильных медицинских комплексов, которые работают в отдаленных территориях Ростовской области.

«Это современные надежные комплексы, позволяющие донести медицинские услуги практически в любые населенные пункты. Это исключительно важно», — сказал Медведев.

Крепкого здоровья и долголетия пожелал Медведев Максиму Ивановичу Шпицину — участнику Сталинградской битвы, проходящему лечение в госпитале. Фронтовик в этом году отметил вековой юбилей. Председатель правительства пригласил его через год, если позволит здоровье, принять участие в торжествах по случаю 75-й годовщины Великой Победы.