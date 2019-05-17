Следствие просит продлить арест экс-министра Абызова ещё на два месяца

Москва, , 16:38 — REGNUM Следствие ходатайствует о продлении ещё на два месяца меры пресечения в виде ареста для обвиняемого в хищении государственных средств экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом 17 мая сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 июля 2019 года», — сказала пресс-секретарь.

По её словам, на аналогичный срок следствие просит продлить меру пресечения остальным пяти фигурантам уголовного дела.

Напомним, Михаил Абызов был задержан в марте по обвинению в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере почти 4 млрд рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее суд избрал в отношении экс-министра меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 мая 2019 года.

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