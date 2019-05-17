Минюст обжаловал решения международного арбитража в Гааге в связи с Крымом

Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Министерство юстиции РФ обжаловало решение Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании с России 159 млн долларов по иску двух украинских компаний в связи с присоединением Крыма к России. Об этом заявил глава Минюста Александр Коновалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Коновалова, решения по двум компаниям уже обжалованы, еще по шести компаниям только идет работа, но и по ним будут поданы апелляции.

Министр полагает, что России необходимо участвовать в международных арбитражных спорах, так как против государства развернулась «юридическая война».

«В будущих процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали в отношении РФ в международных арбитражных инстанциях, которые Российская Федерация считает некомпетентными, РФ будет принимать участие. Раньше мы там участия не принимали, но мы видим, что в отношении России идет откровенная юридическая война», — сказал Коновалов.