Юридический форум — 2019 собрал рекордное число участников

Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM IX Петербургский международный юридический форум в 2019 году собрал рекордное число участников. Об этом заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коновалов заявил, что форум прошел «с традиционно нарастающим год от года успехом».

«Впервые была превышена пятитысячная численность его участников. Количество стран, которые представлены, тоже рекордное: 95 стран были представлены на площадках форума», — сказал Коновалов.

Он добавил, что организаторам отрадно видеть процентное соотношение специалистов, которые принимают участие в форуме. По 30% занимают адвокаты и бизнес-консультанты. «Это такая пехота правоприменения», — заметил министр.

Еще 15% участников представляют органы государственной власти, 10% — научные школы, примерно 5% — суды, нотариат и международные организации.

В 2019 году на ПМЮФ-2019 своих делегатов направили Гаагская конференция по международному и частному праву, Европейский суд по правам человека, Совет Европы, ООН и другие.

С 14 по 18 мая прошли более 120 официальных мероприятий, премьер-министр Дмитрий Медведев проработал на ПМЮФ более 5 часов.

«Мы считаем это своим достижением — руководству здесь комфортно, и представители самых разных отраслей власти Российской Федерации здесь с удовольствием участвуют», — сказал Коновалов.

Министр подчеркнул, что качество дискуссий для организаторов форума является главным приоритетом. Так, на форуме в 2019 году представили проект реформы контрольно-надзорной деятельности, после чего ее интенсивно обсудили в профессиональном сообществе.

«Реформа Третейского суда тоже выросла во многом из полемики, которая на форуме происходила», — заметил Коновалов.

Он также озвучил даты Х Петербургского международного юридического форума. Конгресс пройдет с 19 по 23 мая 2020 года. По некоторым данным, организаторы задумываются о том, чтобы переместить основную площадку ПМЮФ из Генерального штаба на Дворцовой площади в другое место, так как аудиториям здесь все сложнее вмещать растущее количество участников.

Коновалов также заметил, что, по его мнению, проблемы перенасыщенности рынка юридических услуг и переизбытка представителей этой профессии в России не существует. По данным Минюста, в России около 26% человек имеют высшее образование, из которых 7,5% обладают дипломами в сфере юриспруденции. Из этого общего числа только 2% постоянно практикуют в судах, 23% занимаются той или иной юридической работой, а 40% вообще никакого отношения не имеют к юридической практике.