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Глава МИД Украины Павел Климкин собрался в отставку

Политика

Время пришло

Киев, 17 мая 2019, 16:32 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом Климкин написал сегодня, 17 мая, на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив к сообщению видообращение.

По словам Климкина, он написал заявление о своей отставке и подаст его в Верховную раду Украины 20 мая — в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Климкин считает, что поступает «по-человечески» и с точки зрения формирования политической культуры, которая, по его мнению, очень нужна Украине.

«Я считаю, что это правильно по-человечески. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку нам она нужна», — сказал Климкин в своём видеообращении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, период некоторой политической неопределённости на Украине, связанный с назначением даты инаугурации избранного президента Зеленского закончился. Послы стран «Большой семерки» на Украине встретились с действующим президент Петром Порошенко и потребовали от него прекратить интриги вокруг даты инаугурации и передать уже наконец власть Зеленскому. После этого Рада согласовала дату инаугурации на 20 мая, что позволит Зеленскому досрочно распустить Раду.

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Политическая жизнь Украины
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