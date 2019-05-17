Минюст жителям ул. Рубинштейна: не хотите жить в таком месте — переезжайте

Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Коновалов жителям ул. Рубинштейна: те, кто не хочет в таком месте жить, переезжают

Недовольство жителей улицы Рубинштейна в центре Петербурга, где ежегодно проходит вечеринка Legal Street для участников Международного юридического форума, учтут в будущем, однако никаких законов организаторы не нарушили. Об этом заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов.

Накануне ради Legal Street перекрыли часть улицы Рубинштейна, она превратилась в пешеходную, на улице выступил Максим Леонидов. Среди отдыхающих были замечены как сам министр Коновалов, так и другие именитые участники ПМЮФ-2019, например, председатель СПЧ Михаил Федотов и другие. Некоторые местные жители слушали концерт из окон, другие же выражали свое недовольство, например, вывесили на фасадах баннеры «Проверки 23 заведений — 263 нарушения законодательства о противопожарной безопасности», «Illegal Street, welcome!» («Незаконная улица, добро пожаловать!»).

«Там юристы находились вчера тоже, я там некоторое время провел. Если бы это было противозаконно, я бы этого не сделал, как вы понимаете», — сказал Коновалов.

Он заметил, что громкая музыка на улице была выключена «минута в минуту», как положено по закону, а именно в 22:00.

«Конечно, эти голоса должны быть услышаны, — сказал Коновалов о мнениях недовольных граждан. — Мы не будем провоцировать гражданский конфликт даже в отдельном микрорайоне города Петербурга. Но, насколько я понимаю, жители в целом недовольны тем, что там много досуговых и развлекательных заведений, где часто шумно, музыка громко играет».

Коновалов напомнил, что Legal Street проходит раз в году в течение четырех часов, в то время как остальные заведения работают на улице Рубинштейна круглогодично.

«С другой стороны, надо понимать, что во всех мегаполисах, крупных туристических центрах такие зоны с повышенной досуговой активностью и повышенной досуговой привлекательностью являются наоборот лицом города. И такие события, которые сопоставимы со вчерашним, очень многие горожане воспринимают как благо для них, потому что это привлекает дополнительные инвестиции, дополнительный оборот ресурсов, неплохо зарабатывают те точки ресторанного бизнеса, досуговой инфраструктуры, которые там располагаются. Просто те, кто не хочет в таком месте жить, они переезжают. Скорее всего, не очень дешевая недвижимость на улице Рубинштейна, всегда есть определенный выход», — сказал министр юстиции РФ.

«Но мы, естественно, услышали голоса горожан и будем это анализировать. <…> То, что мы будем это учитывать, это совершенно точно», — добавил он.