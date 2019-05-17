Пятница, 17 Мая 2019 года
16:20:49 МСК

Сальвини обвинили в получении преимущества из-за использования госсамолетов

Политика

Лидер «Лиги» обогнал конкурентов с помощью полицейской авиации

Рим, 17 мая 2019, 16:20 — REGNUM  Если вице-премьер Италии и лидер «Лиги» Маттео Сальвини действительно использовал самолеты и вертолеты полиции для поездок на партийные мероприятия, становится понятно, почему «Лиге» удалось проводить больше таких мероприятий, чем другой правящей партии — «Движению 5 звезд», заявил в пятницу, 17 мая, лидер «Движения» вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает Italia Oggi.

Ранее Счетная палата региона Лацио начала проверку предположительного использования Сальвини самолетов и вертолетов полиции для нужд, не связанных с его работой министром внутренних дел. Поводом для начала проверки стала публикация в газете La Repubblica. При этом в самой публикации сказано, что законов Сальвини, по-видимому, не нарушал, поскольку совмещал поездки по линии МВД со своими политическими митингами.

Сальвини, в свою очередь, подчеркнул, что использовал самолеты и вертолеты МВД в полном соответствие с законом.

Читайте также: Сальвини подозревают в использовании самолетов государства в личных целях

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить