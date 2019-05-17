В Монголии состоялась выставка подарков политиков

Улан-Батор, , 16:10 — REGNUM С 14 — 17 мая в Улан-Баторе прошла выставка подарков, которые политики раздавали избирателям во время предвыборных кампаний.

Выставку «Подарки политиков «организовал Центр общественно-политического образования и студенты отделения политологии Монгольского государственного университета.

На выставке можно увидеть около 100 экспонатов — от ковша, до продуктов и статуэток Будды.

«Хотя раздача подарков во время предвыборных кампании нарушает закон о выборах Монголии, до сих пор не ясны механизмы ответственности. В результате большинство избирателей ждет от кандидатов подарки. Нарушаются базовые принципы демократии, поэтому наш центр вместе со студентами организовал эту выставку, чтобы избиратели не ждали от кандидатов разные подарки и деньги и делали свой выбор после тщательного ознакомления с предвыборными программами», — говорит директор центра общественно-политического образования, доктор Бат-Улзийн Эрдэнэдалай.

Отметим, в Монголии принято дарить подарки избирателям своих округов не только среди кандидатов, но и среди чиновников и депутатов.

В январе 2019 года президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, который тоже в свое время раздал разные подарки избирателям, предложил внести закон о выборах поправку, чтобы запретить раздачу подарков тем, кто намерен выдвинуть свои кандидатуры в выборах. Инициатива президента в жизнь не воплощена.