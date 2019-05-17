Глава МИД Украины Климкин ушёл в отставку

Киев, , 16:03 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в отставку. Видеообращение чиновника опубликовано 17 мая на его странице в социальной сети Facebook.

«Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную раду и новому президенту Украины», — заявил он.

Климкин добавил, что у него есть много полезных идей, которые он намерен реализовать, став депутатом Верховной рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о скорой отставке главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова.

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