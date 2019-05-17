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Граждан США в Индонезии призвали быть осторожными 22 мая и избегать митинги

Политика

Центральная избирательная комиссия Индонезии объявит результаты выборов 22 мая 2019 года

Джакарта, 17 мая 2019, 15:59 — REGNUM  Правительство Соединенных Штатов через свое посольство в Джакарте призвало своих граждан в Индонезии быть осторожными и бдительными 22 мая 2019 года, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявит результаты выборов, сообщает Sindonews.

Известно, что посольство США предупредило своих граждан о возможных демонстрациях в центральной Джакарте и других крупных городах, таких как Сурабая и Медан.

Издание отмечает, что граждан США в Индонезии призвали избегать места скопления людей, включая политические демонстрации, отслеживать информацию о политической обстановке в стране и следовать рекомендациям посольства США в Джакарте и генерального консульства США в Сурабая через официальные страницы в Twitter и Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля 2019 года в Индонезии прошли всеобщие выборы. Из-за ручного подсчет голосов избирателей ЦИК Индонезии объявит официальные итоги президентских и парламентских выборов в Индонезии только 22 мая 2019 года.

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Всеобщие выборы в Индонезии — 2019
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