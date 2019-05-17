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Президент Польши встретится с Трампом в Вашингтоне

Политика

Обсудят безопасность, от кого – не уточняется

Варшава, 17 мая 2019, 15:46 — REGNUM  Как сообщил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский, президент Анджей Дуда встретится с президентом США Дональдом Трампом состоится 12 июня в Белом доме в Вашингтоне. Главными темами встречи станут безопасность и 80-летие начала Второй мировой войны

«Прежде всего, речь пойдет об общих проектах, в первую очередь, в области безопасности. С другой стороны, будет обсуждаться 80-я годовщина начала Второй мировой войны. Две эти темы станут главными темами предстоящей встречи», — приводит слова Спыхальского «Радио Польша».

По словам пресс-секретаря, американская сторона уже «проинформировала» поляков о теме предстоящего разговора. Будет обсуждаться как военная, так и энергетическая безопасность.

Американская администрация подтвердила встречу президента Польши с Трампом в среду 15 мая. Сообщается, что во время визита в США президента Польши будет сопровождать первая леди Агата Корнхаузер-Дуда.

Как сообщалось ранее, в прошлом году польское руководство предложило США разместить в Польше американскую военную базу на постоянной основе, и даже самостоятельно оплатить расходы на её создание в размере 2 млрд евро. Вопрос о базе пока не прояснён, разные должностные лица делали по этому поводу противоречивые заявления.

Под «энергетической безопасностью», по всей видимости, следует понимать действия США и их восточноевропейских сателлитов по препятствованию строительства газопровода «Северный поток-2».

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