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Университеты Индонезии и Швейцарии заключили меморандум о взаимопонимании

Политика

Подписание меморандума должно способствовать индонезийским частным университетам улучшить качество образования в стране

Лозанна, Швейцария, 17 мая 2019, 15:43 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла стал свидетелем подписания меморандума о взаимопонимании между тремя индонезийскими частными высшими учебными заведениями и несколькими швейцарскими институтами в городе Лозанна (Швейцария), сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что подписание меморандума о взаимопонимании должно способствовать индонезийским частным университетам улучшить качество образования в стране путем внедрения системы профессионального обучения и в сотрудничестве с рядом заслуживающих доверия учреждений в Швейцарии.

Сообщается, что меморандум будет охватывать область профессионального обучения, включая инженерные технологии, логистику, картографирование, а также техническое обслуживание машин.

Кроме того, он будет способствовать повышению квалификации докторских программ и программ сертификации инструкторов по профессиональным программам, обмену студентами и преподавателями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла встретился с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом в Лозанне, чтобы обсудить кандидатуру Индонезии в качестве принимающей стороны на Олимпиаде в 2032 году.

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Внешняя политика Индонезии
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