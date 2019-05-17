Уже не фантастика: Путин назвал боевые лазеры потенциалом российской армии

Москва, , 15:40 — REGNUM В ближайшие десятилетия боевой потенциал российской армии и флота будут определять такие вида вооружения, которые раньше были чем-то из области фантастики. Об этом на сегодняшнем совещании, 17 мая, посвящённом развитию Воздушно-космических сил России, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. По словам главы государства, речь идёт о боевых лазерных комплексах тактического уровня.

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«Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые ещё недавно […] встречались только в фантастических рассказах», — сказал глава государства, открывая совещание.

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Путин также предложил отдельно рассмотреть, как в целом идёт разработка перспективных образцов вооружений, в том числе создаваемых на основе новых физических принципов.

«Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна. Потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически весь XXI век, будут во многом определять потенциал российской армии и флота», — отметил глава государства.

Президент РФ также предложил обсудить первые результаты эксплуатации таких новейших разработок, как лазерное оружие «Пересвет» и гиперзвуковая установка «Кинжал».

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2018 года в Минобороны РФ подтвердили, что боевые лазерные комплексы «Пересвет», о которых впервые было заявлено президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года, уже поступили на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России и развернуты в местах дислокации.

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