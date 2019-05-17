Турция игнорирует угрозы США, в ДНР знают убийц Захарченко: Радио REGNUM

Москва, 17 мая 2019, 17:00 — REGNUM
- Помпео назвал переговоры с Путиным успешными;
- Турция готова принять российские С-400;
- Два американских эсминца вошли в Персидский залив;
- В Кремле знают о ситуации со строительством храма в Екатеринбурге;
- Установлены заказчики убийства главы ДНР Захарченко.
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