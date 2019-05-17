В Госдуме настаивают на двух поправках для возвращения в ПАСЕ

Москва, , 15:24 — REGNUM В Госдуме считают преждевременным делать выводы о возможном возвращении России в ПАСЕ, однако полагают, что заявление Комитета министров СЕ стал важным шагом на пути урегулирования ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

«Заявление было принято основным исполнительным органом Совета Европы, и это, безусловно, первый и важный политический шаг на пути урегулирования возникшего кризиса внутри организации. При этом, пока рано делать выводы и заявлять о возвращении российской делегации в ПАСЕ», — отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в Facebook.

Он уточнил, что на следующей неделе заявление КМСЕ будет рассмотрено на заседании Бюро Ассамблеи, затем необходимо принятие двух ключевых поправок в регламент работы организации.

«Первая поправка, на которой давно настаивает Россия, должна исключить возможность применения дискриминационных санкций в отношении любой национальной делегации, вторая — призвана открыть возможность для участия в летней сессии ПАСЕ делегациям, которые не подавали заявку в январе», — указал Толстой.

Принятое заявление Комитета министров закладывает основу для принятия обеих поправок, рассуждает парламентарий.

«Теперь дело за Парламентской Ассамблеей, которая должна поддержать эти изменения в регламент, но, как мы знаем, русофобское агрессивное меньшинство в ПАСЕ пока еще имеет куда более громкий голос, чем голос разума», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет министров Совета Европы, встреча которого проходит в Хельсинки, выпустил заявление, в котором говорится, что все страны Совета Европы должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Документом подтверждается позиция, на которой давно настаивала Россия — о том, что лишение прав национальных делегаций противоречит Уставу СЕ.

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