Санкции и дипломатические ограничения: в чём разница?

Москва, , 15:24 — REGNUM В последнее время через различные СМИ и ток-шоу на ТВ весьма часто призываю зрителей для их же блага и снижения градуса напряжения в обществе чётко определиться с понятиями, что считать санкциями, а что — дипломатическими ограничениями. С точки зрения интересов простых граждан второе — не должно именоваться санкциями, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Санкции (ограничения на движения денежных средств, блокировки карточных систем и систем мгновенного обмена информацией между банками, ограничения на право заимствования на международных рынках в отношении госбанков, ограничения на покупку российских долговых инструментов и т.п.) — на самом деле могут нанести России вред через такие возможные последствия как обвал курса рубля, невозможность провести операции по счетам российских граждан, угрозу замедления экономического роста и дальнейшего снижения личных доходов населения. Разумеется, подобные вещи не могут не тревожить, и о них надо говорить и полемизировать.

«В то же время, дипломатические ограничения (внесение в «чёрные списки» неких людей в связи с их действиями, которые не нравятся одной или другой стороне дипломатического конфликта между Россией и США) едва ли могут сколько-нибудь предметно коснуться простых граждан», — считает эксперт.

Как минимум, не нужно именовать их санкциями, поскольку в международной дипломатии десятки лет назад выработаны и по сей день существуют стандартные процедуры взаимного ответа на любые ограничительные меры в отношении тех или иных лиц — процедуры сугубо технические и подразумевающие пропорциональный ответ в том же ключе.

«Ограничения в отношении некоторого числа лиц одной стороны должны автоматически приводить к ограничениям подобного плана в отношении такого же числа лиц другой стороны, и после этого конфликт должен считаться исчерпанным. Дипломаты издавна знают и умеют делать все эти технические процедуры, и едва ли частные лица могут быть в этом смысле им хоть чем-то полезны», — высказал своё мнение Рожанковский.

Как сообщало ИА REGNUM, в посольстве РФ в США заявили, что Россия не оставит без ответа новые санкции США. Подобные шаги со стороны Вашингтона являются «неконструктивным решением».

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