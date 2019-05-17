Суд на Украине рассмотрит вопрос о запрете Порошенко выезжать из страны

Киев, , 15:20 — REGNUM На Украине суд рассмотрит вопрос о запрете на выезд из страны действующего президента Петра Порошенко и ряда высокопоставленных чиновников, сообщает пресс-служба окружного административного суда Киева.

Отмечается, что всего в иске 180 человек. Кроме Порошенко, в списке значатся в том числе премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной рады Андрей Парубий, а также председатель правления «Нафтогаза» и судьи Верховного суда.

Судебное производство открыто по иску истца, имя которого не указывается. Он просит суд запретить данным лицам выезжать за пределы Украины в течение года после проведения парламентских и президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте проект постановления об увольнении первых лиц страны, в том числе министра обороны страны Павла Полторака, главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко, министра иностранных дел Павла Климкина и главы Нацбанка Якова Смолия.