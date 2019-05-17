Пятница, 17 Мая 2019 года
15:21:09 МСК

Суд на Украине рассмотрит вопрос о запрете Порошенко выезжать из страны

Политика

Всего в иске 180 человек

Киев, 17 мая 2019, 15:20 — REGNUM  На Украине суд рассмотрит вопрос о запрете на выезд из страны действующего президента Петра Порошенко и ряда высокопоставленных чиновников, сообщает пресс-служба окружного административного суда Киева.

Отмечается, что всего в иске 180 человек. Кроме Порошенко, в списке значатся в том числе премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной рады Андрей Парубий, а также председатель правления «Нафтогаза» и судьи Верховного суда.

Судебное производство открыто по иску истца, имя которого не указывается. Он просит суд запретить данным лицам выезжать за пределы Украины в течение года после проведения парламентских и президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте проект постановления об увольнении первых лиц страны, в том числе министра обороны страны Павла Полторака, главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко, министра иностранных дел Павла Климкина и главы Нацбанка Якова Смолия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить