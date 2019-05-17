Пятница, 17 Мая 2019 года
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Алиев призвал мусульманские страны ужесточить давление на Армению

Политика

Конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана», — сказал Алиев

Алиев призвал мусульманские страны ужесточить давление на Армению
Иллюстрация:  president.az
Встреча Алиева с послами

Баку, 17 мая 2019, 15:19 — REGNUM  Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с послами мусульманских стран в Баку призвал ужесточить давление на Армению для «урегулирования карабахского конфликта и освобождения оккупированных азербайджанских территорий», передаёт «Интерфакс».

"Весь мир признает Нагорный Карабах и оккупированные семь районов вокруг него азербайджанской территорией. Однако, на оккупанта (имеет ввиду Армению — ИА REGNUM ) не оказывается должного давления по освобождению захваченных азербайджанских территорий. Конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана», — сказал Алиев сегодня, 17 мая, на встрече с послами мусульманских стран.

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Нагорно-карабахский конфликт
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