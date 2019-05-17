Алиев призвал мусульманские страны ужесточить давление на Армению

Баку, , 15:19 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с послами мусульманских стран в Баку призвал ужесточить давление на Армению для «урегулирования карабахского конфликта и освобождения оккупированных азербайджанских территорий», передаёт «Интерфакс».

"Весь мир признает Нагорный Карабах и оккупированные семь районов вокруг него азербайджанской территорией. Однако, на оккупанта (имеет ввиду Армению — ИА REGNUM ) не оказывается должного давления по освобождению захваченных азербайджанских территорий. Конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана», — сказал Алиев сегодня, 17 мая, на встрече с послами мусульманских стран.