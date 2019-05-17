Президент Киргизии опасается срыва турсезона на Иссык-Куле

Бишкек, , 15:13 — REGNUM «События на Кызыл-Омполе были политизированы. Мы знаем, кто за этим стоит. Устраивать такой переполох в то время, когда шла подготовка к туристическому сезону, можно оценить как злостное действие, направленное на подрыв сезона», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, еще одной причиной произошедшего стало то, что правительство не среагировало вовремя на сложившуюся ситуацию.

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«В итоге на пустом месте возникла шумиха. После вступления в президентскую должность я начал жестко требовать с руководителей горнодобывающей отрасли. В сфере выдачи лицензий процветала обыкновенная купля-продажа, как на базаре. Поэтому в 2018 году предложил тщательно проанализировать выдачу лицензий и провести инвентаризацию, объявлен мораторий на выдачу новых лицензий. Сейчас идут разбирательства в этом деле», — подчеркнул он.

Жээнбеков отметил, что сейчас государство выдает лицензии только на добычу песка, гравия и земли, а выдача разрешений на добычу полезных ископаемых приостановлены.

«Недра Киргизии должны служить интересам народа и государства. Наше будущее связано с чистой экологией. Со своим экологически чистым продовольствием мы можем выдержать мировую конкуренцию. Мы принимаем меры по производству и экспорту такой продукции на внешние рынки. Мы обязательно сохраним чистую экологию Киргизии», — подытожил глава государства.

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