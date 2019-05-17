Глава Совета нацбезопасности Украины Турчинов уходит в отставку — СМИ

Киев, , 15:13 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов вскоре объявит об уходе в отставку, сообщил 17 мая ресурс theБабель со ссылкой на источники в администрации президента Украины.

В пресс-службе Турчинова не подтвердили и не опровергли данную информацию.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее о желании покинуть свой пост заявила представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. Она намерена это сделать перед инаугурацией нового президента страны.

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