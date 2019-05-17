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В Госдуме винят Верховную раду в распаде коалиции

Политика

Поиск вариантов предотвратить роспуск парламента Украины

Москва, 17 мая 2019, 15:09 — REGNUM  В Госдуме заподозрили Верховную раду в спланированной акции для лишения Владимира Зеленского возможности распустить парламент, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

«Решение украинской фракции «Народный фронт» о выходе из состава парламентской коалиции выглядит как спланированная акция Верховной Рады, которая ищет варианты лишить нового главу государства возможности распустить парламент», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Депутаты Верховной рады пытаются засесть в глухую оборону от нового главы Украины и не намерены идти на компромиссы в интересах украинских граждан, полагает парламентарий.

«Политическая возня в высших эшелонах власти свидетельствует о крайне непростом будущем украинского государства», — говорит депутат.

Фракция «Народного фронта» вышла из парламентской коалиции Верховной рады.

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