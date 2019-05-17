СМИ увидели противоречия между президентом и премьер-министром Армении

Ереван, , 15:01 — REGNUM Согласно ст.166 ч.1 и ст.213 Конституции Армении, президент страны выдвинул кандидатуру на замещение вакантной должности судьи Конституционного суда. Вопрос избрания судьи Конституционного суда Национальное собрание рассмотрит 29 мая.

Армен Саркисян выдвинул на вакантную должность судьи Конституционного суда кандидатуру заведующего кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета ЕГУ, доктора юридических наук, профессора Артура Вагаршяна.

Как пишет газета «Паст» («Факт»), это обстоятельство может вызвать новую напряженность в отношениях между премьер-министром и президентом. Дело в том, что для правящего большинства в НС кандидатом-фаворитом был Ваге Григорян — защитник прав правопреемников жертв по делу «1 марта», и они не раз прямо и косвенно давали понять, что отвергнут любую кандидатуру, выдвинутую президентом. И несмотря на то, что Ваге Григорян на этот раз был в числе девяти претендентов на вакантную должность судьи КС, Армен Саркисян отдал предпочтение другому человеку, тем самым противопоставившись парламентскому большинству.

Газета напоминает, что в начале апреля парламент отклонил кандидатуру, выдвинутую Арменом Саркисяном, и многие полагали, что президент республики представит парламенту кандидата, которому дает предпочтение премьер-министр. Однако, судя по всему, разногласия между Арменом Саркисяном и Николом Пашиняном очень глубоки, и вопрос о кандидатуре члена КС является лишь поводом. К примеру, все заметили, что Саркисян и Пашинян в последнее время вместе не участвуют ни в одном мероприятии, и похоже, за последнее время даже не было совместной встречи премьер-министра и президента, которую бы освещали в СМИ.

«Армен Саркисян играл очень стабилизирующую роль во времена революции и вплоть до досрочных парламентских выборов, что, по сути, способствовало реализации политической программы Никола Пашиняна. Казалось, что создана прекрасная возможность для сопоставления высокой легитимности и революционной энергетики Пашиняна с международными связями и опытом Армена Саркисяна. Однако революционная команда, по своей привычке, стала придерживаться иной логики, в результате чего Армен Саркисян так и не был интегрирован в так называемое новое правительство. Более того, его успешные зарубежные визиты вызвали ревность парламентского большинства. Революционная команда, по-видимому, в лице действующего президента видит реальную альтернативу и соперника. Однако, ради справедливости, нужно отметить, что Армен Саркисян не давал таких поводов. К этому стоит добавить также тот факт, что по результатам последних проведенных опросов наши граждане более удовлетворены работой Армена Саркисяна, чем работой Никола Пашиняна», — пишет газета.

Автор статьи напоминает, что в последние месяцы произошло два знаменательных события, которые еще больше подчеркнули наличие противоречий между Николем Пашиняном и Арменом Саркисяном. Президент был приглашен на совместное заседание Советов безопасности Армении и Нагорного Карабха только в «последнюю минуту» и отказался поехать в Карабах. В начале апреля парламентское большинство фактически наложило вето на и без того ограниченные полномочия, отклонив предложенную им для утверждения кандидатуру судьи КС.

«Армен Саркисян, фактически, принял «брошенную перчатку» и не намерен отступать, свидетельством чего является то, что он в очередной раз выдвинул кандидатуру в члены КС, о котором эксперты в основном высказываются положительно и с удовлетворением, но чья кандидатура не по душе премьер-министру и парламентскому большинству.

Мяч сейчас на поле парламентского большинства. Команда Николая Пашиняна может продемонстрировать разумное политическое поведение — не усугублять противоречия с президентом и утвердить кандидатуру, выдвинутую Арменом Саркисяном.

Конечно, вполне возможно, что революционный максимализм блока «Мой шаг» приведет к другой тактике и очень скоро, в лице Армена Саркисяна публике будет представлен новый образ «врага». К сожалению, события прошедшего года говорят о том, что Пашинян и его команда, мягко говоря, не выделяются рациональным поведением», — резюмирует издание.